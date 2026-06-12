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В Минтруда рассказали о семье курьера, которую сняли на улице с младенцем

— Сегодня, 12:08
Изображение для новости: В Минтруда рассказали о семье курьера, которую сняли на улице с младенцем

Фото из соцсетей


Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана выяснило обстоятельства жизни молодой женщины, которую сфотографировали в Алматы во время работы курьером с ребёнком на руках. Об этом журналистам в кулуарах Сената сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, informburo.kz

Фотография девушки с курьерской сумкой и младенцем получила широкий резонанс в социальных сетях и вызвала активное обсуждение среди пользователей.

По данным ведомства, семья переехала в Алматы из Шымкента 19 мая. Девушка имеет техническое образование, а её супруг получил высшее образование в сфере информационных технологий.

Как сообщил министр, у семьи есть обязательства по автокредиту на сумму около 2 млн тенге. При этом, по его словам, родственники супругов имеют стабильный доход, а сама семья не относится к категории социально неблагополучных.

После того как история получила огласку, представители министерства связались с семьёй и предложили супругу варианты трудоустройства по специальности в IT-сфере. По словам главы ведомства, на рынке труда Казахстана ежемесячно размещается около 107 тысяч вакансий.

В Минтруда также отметили, что молодым людям, переезжающим в другие города, следует обращаться в карьерные центры для поиска работы по профессии.

Кроме того, ведомство направило запрос администрации платформы доставки, чтобы выяснить, каким образом сотрудница была допущена к работе с малолетним ребёнком. Ответ на данный момент ещё не получен.



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