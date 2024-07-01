«Благотворительный фонд» обещает казахстанцам соцвыплаты

В соцсетях появилось очередное мошенническое объявление. Аферисты под видом официального благотворительного фонда Казахстана (ОБФ) обещают социальные выплаты. Якобы на крупную денежную компенсацию могут претендовать все жители РК. Не нужно доверять этой рекламе и переходить по сомнительным ссылкам, сообщает stopfake.kz

Список фондов, которые действуют на территории нашей страны, размещен на портале электронного правительства Egov.kz. Согласно ему, в Казахстане нет организации, зарегистрированной под названием «Официальный благотворительный фонд» (ОБФ).

При попытке перейти на сайт, указанный в объявлении, поисковая система «Яндекс» выдает предупреждение: «Сайт может быть опасен».

По данным поисковика, «этот сайт может выдавать себя за популярный сервис или сайт известной организации, чтобы выманить конфиденциальные данные посетителей (пароли, номера банковских карт и т.д.)».

Если пользователь игнорирует предостережение и все-таки переходит по ссылке, появляется новое окно. Здесь указывается сумма, которая якобы ему положена, и предложение связаться с юристом.

Информация, которую вы оставите на этом сайте, может быть использована для снятия денег с вашего банковского счета. Не стоит в погоне за легкими деньгами сообщать конфиденциальные сведения незнакомым людям.

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