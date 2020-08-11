Благотворительный магазин работает в Костанае

В Костанае открыт благотворительный магазин. Туда неравнодушные костанайцы могут приносить вещи, которые им больше не понадобятся. Волонтеры в свою очередь передают их нуждающимся людям, передает alau.kz

Небольшая комната в подвале полна самой разной одежды. Здесь множество брюк, легких кофт, свитеров и обуви. Можно подумать здесь склад какого-нибудь ИП, но это благотворительный магазин. Уже год — он настоящее спасение для тех, у кого нет денег на необходимые вещи, но есть острая в них потребность. А ведь появилось это место не благодаря состоятельным меценатам, а обычной женщине с непростой, но знакомой многим судьбой.

«В 2012 году я осталась одна. Родила ребенка в одиночку. Мне помогали добрые люди, волонтеры. И в 2014 году я приняла решение помогать сама. Я брала и делала все сама»,- поделилась Марина Вишневская, один из организаторов благотворительного магазина.

Желание помогать сделало из Марины настоящего лидера. Она создала команду волонтеров. Сейчас в ней уже 30 человек. Вместе они стали помогать нуждающимся.

«В одной из групп соц.сетей мы увидели один пост про мужчину, которому требовалась помощь. Он был бездомный. Мы его определили сначала в центр адаптации, потом начали помогать вещами. У нас создалось очень много вещей, и мы не знали, куда их деть. Один из волонтеров предложил идею создать ярмарку. Первое время мы делали ярмарки у волонтера дома. А потом просто-напросто нашли помещение»,- рассказала Марина Вишневская.

И вот теперь сюда могут приходить многодетные мамы, малообеспеченные семьи, погорельцы. Всего за год здесь нашли что-то для себя больше 100 семей. Марина говорит, что все вещи они отдают бесплатно, денег ни в коем случае не берут. Ведь одежду им приносят неравнодушные костанайцы. А Марина и ее команда только проводник между людьми.

Бесплатный магазин хоть и существует на добрых началах, но все же подчиняется законам экономики. Каждый месяц волонтерам приходится находить деньги для оплаты аренды помещения. Это 20 тысяч тенге.

«Нам никто не помогает. Помогают добрые люди города Костанай. Мы объявляем сбор раз в месяц. Люди помогают, но помимо этого мы тоже вкладываем свои деньги»,- сказала Марина.

Книги, очки, шторы, игрушки и куртки. Костанайцы могут поделиться абсолютно всем. Чтобы передать вещи или наоборот обратиться за помощью, достаточно набрать номер телефона 8-705-603-40-18. Волонтеры просят людей лишь об одном, помнить, что их старые вещи достанутся другим людям, а потому стараться отдавать их в хорошем состоянии.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.