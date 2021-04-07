Благовещение: что нельзя делать 7 апреля 2021г, приметы и традиции

Православные в России в среду, 7 апреля, отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают, как архангел Гавриил сообщил Деве Марии о том, что в будущем она родит Иисуса Христа.

Благовещение входит в число двунадесятых праздников – двенадцати важнейших у православных. Это непереходящий праздник – он ежегодно отмечается в один и тот же день.

Русская православная церковь празднует Благовещение 7 апреля, католическая, протестантская, русская старообрядческая церкви, а также некоторые православные церкви в других странах – 25 марта.

Традиции и обычаи

Богослужение в день Благовещения имеет свои особенности. Особое значение праздника подчеркивается тем, что даже если он выпадает на будний день, совершается полная литургия, несмотря на Великий пост (во время поста в будние дни литургия совершается особым образом и только в среду и пятницу). Верующие христиане, придерживающиеся Великого поста, на Благовещение имеют послабление. В этот день можно есть рыбу и пить вино.

На Руси праздник Благовещения связан с началом полевых работ, после него выходили на пахоту. Также с этим днем связан обычай выпускать на волю птиц. Эта традиция упоминается в одном из стихотворений Пушкина.

В народной традиции в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа, даже по дому, считается грехом.

«На Благовещение весна зиму поборола», считалось в народе. В некоторых местах в ночь на этот день разжигали на земле костры – «палили зиму» и «грели весну». В огне жгли солому, мусор, тряпки, старую обувь, конский и коровий навоз. Вокруг костров водили хороводы, пели песни, прыгали через огонь.

Считалось, что на Благовещение открывается небо, и можно «выпросить себе от Бога славу. А как имеешь славу, то обязательно станешь и богатым, и счастливым». Поэтому вечером в этот день люди выходили на улицу смотреть на небо в поисках большой звезды.

Приметы

По погоде на Благовещение судили о будущем урожае и погоде в летние месяцы.

Если день ветреный, с утренним туманом – лето будет урожайным. Благовещенский дождь – к обилию грибов и хлебов.

Мороз – к хорошему сбору яровых, огурцов, груздей, гроза – к теплым летним денькам и к обилию орехов.

В день Благовещения нет ласточек – к холодной затянувшейся весне.

Составлено по материалам открытых источников

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