До ядерной полуночи осталось 89 секунд. Стрелки символических часов судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи, говорится в заявлении на сайте американского журнала «Бюллетень учёных-атомщиков», передает informburo.kz

«В 2024 году человечество приблизилось к катастрофе ещё больше. Тенденции, которые глубоко беспокоили совет по науке и безопасности, продолжились, и, несмотря на несомненные признаки опасности, национальные лидеры и их общества не сделали того, что необходимо для изменения курса. Соответственно, теперь мы переводим часы судного дня с 90 секунд на 89 секунд до полуночи – ближе, чем когда-либо, к катастрофе», – говорится в заявлении авторов проекта.

Ядерным риском в отчёте называют войну в Украине и конфликт на Ближнем Востоке. Критическим фактором также считают и изменение климата. Кроме того, в биологической сфере новые и повторно возникающие заболевания продолжают угрожать экономике, обществу и безопасности мира.

«Переводя стрелки часов на одну секунду ближе к полуночи, мы посылаем суровый сигнал: поскольку мир уже опасно близок к пропасти, смещение даже на одну секунду следует воспринимать как признак крайней опасности и недвусмысленное предупреждение о том, что каждая секунда промедления в изменении курса увеличивает вероятность глобальной катастрофы», – отмечают авторы проекта «часов судного дня».

Опасности, которые перечислили в заявлении, значительно усугубляются мощным множителем угроз: распространением дезинформации и теорий заговора, чему способствуют достижения в области ИИ.

Авторы проекта также назвали три страны, которые несут ответственность за возможный «конец света».

«США, Китай и Россия обладают коллективной силой, способной уничтожить цивилизацию. Эти три страны несут главную ответственность за то, чтобы оттянуть мир от края пропасти, и они могут это сделать, если их лидеры серьёзно начнут добросовестные дискуссии о глобальных угрозах, изложенных здесь. Несмотря на свои глубокие разногласия, они должны сделать этот первый шаг без промедления. Мир зависит от немедленных действий», – говорится в заявлении.

Журнал Bulletin of the Atomic Scientists основан в 1945 году Альбертом Эйнштейном, Робертом Оппенгеймером и учёными Чикагского университета, которые помогали разрабатывать первое атомное оружие в Манхэттенском проекте. Журнал создал «часы судного дня» в 1947 году, используя образы апокалипсиса (полночь) и современную идиому ядерного взрыва (обратный отсчёт до нуля) для выражения угроз человечеству и планете.

Решение о переводе стрелок ежегодно принимает совет по науке и безопасности учёных-атомщиков в консультации с советом спонсоров бюллетеня, в который входят 10 лауреатов Нобелевской премии.

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