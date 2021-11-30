Близится полное солнечное затмение: когда оно произойдет и кто его сможет увидеть

Полное затмение Солнца происходит во время новолуния, когда Луна закроет собой нашу звезду и будут видны только небольшие отблески короны по краям. Основную фазу затмения будет видно в небольшой части планеты в Южном полушарии, а лучший вид на затмение будет представлен тем, кто находится в Антарктиде и недалеко от этого континента. О том, что нужно знать об этом затмении пишет Forbes. Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

4 декабря 2021 года произойдет полное солнечное затмение, но увидеть его смогут не все люди.

Где увидят затмение?

Затмение будет видно особенно хорошо в нескольких местах на планете. Оно начнется в Южном океане в почти 500 км к юго-востоку от Фолклендских островов, затем его будет видно в 360 км от острова Южная Георгия и на Южных Оркнейских островах, потом за ним можно будет наблюдать в Антарктиде и все закончится в районе моря Амундсена. Также частичное затмение Солнца можно будет увидеть на некоторых островах в южной части Атлантического океана, на юге Африки и Австралии.

Полное солнечное затмение, которое наблюдали в 2003 году с территории Антарктиды Фото: Forbes

Кто увидит полное солнечное затмение в Антарктиде?

Около 2,5 тысячи человек увидят затмение, которые будут в это время находиться на нескольких круизных лайнерах возле Антарктиды. За это они заплатили по 9 тысяч долларов каждый. Немного меньше, а именно 5 тысяч долларов, стоит билет на специальные экскурсионные самолеты, которые вылетят из Чили и Австралии.

Еще небольшая группа людей увидит солнечное затмение из частного лагеря Union Glacier Camp, который находится на леднике Юнион в Антарктиде. Стоимость пребывания там – 50 тысяч долларов.

Пингвинам повезло больше

Фото: Forbes

Затмение, которое будет продолжатся 1 минуту 54 секунды, произойдет в 07:33 по всемирному времени недалеко от побережья Антарктиды. Скорее всего единственными кто увидит это затмение полностью будут 60 000 императорских пингвинов.

Как часто бывает полное солнечное затмение в Антарктиде?

Фото: Forbes

Оно происходит каждые 18 лет, 11 дней и восемь часов — это 223 вращения Луны вокруг Земли. Именно столько времени требуется, чтобы Солнце и Луна стали почти в прямую линию друг напротив друга. Последнее полное затмение Солнца произошло 23 ноября 2003 года. Это было первое солнечное затмение, за которым наблюдали люди в Антарктиде. Тогда это удалось сделать менее тысяче человек. Следующее произойдет 15 декабря 2039 года.

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