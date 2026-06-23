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Блогер обвинила отца в насилии: костанайская полиция начала проверку

— Сегодня, 17:13
Изображение для новости: Блогер обвинила отца в насилии: костанайская полиция начала проверку

В социальных сетях распространились видеоматериалы с участием блогера, в которых она заявила о якобы совершенных в отношении нее в детстве противоправных действиях сексуального характера со стороны отца.

Как сообщили в полиции, в ходе прямого эфира девушка использовала нецензурную лексику и демонстрировала неадекватное поведение.

По данному факту сотрудники полиции провели проверку, опросили родственников и изучили опубликованные материалы.

По словам родителей, сведения, изложенные в видеороликах, не соответствуют действительности. Также они сообщили, что длительное время не поддерживают связь с дочерью.

В настоящее время доводы всех сторон будут тщательно проверены.

Кроме того, по заявлению родителей возбуждено административное производство по факту распространения ложной информации. Также девушке предстоит понести ответственность за мелкое хулиганство.

В полиции напомнили, что распространение недостоверных сведений влечет ответственность, предусмотренную административным и уголовным законодательством Республики Казахстан.



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