Блогера наказал костанайский суд

Специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено дело в отношении жителя Костаная в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 456-2 КоАП «Размещение, распространение ложной информации». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Согласно протоколу об административном правонарушении 25 июля 2024 костанаец, являясь блогером, разместил и распространил ложную информацию на онлайн-платформе в социальной сети о тонировке передних и переднебоковых стёкол автомобилей в целях предпринимательской деятельности.

«В судебном заседании блогер и вину признал и подтвердил, что, являясь блогером, разместил непроверенную информацию в социальных сетях о разрешении на тонировку стекол на транспортных средствах. Постановлением суда он признан виновным и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 77 532 тенге», — говорится в сообщении суда.

Блогер оштрафован за размещение ложной информации.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.