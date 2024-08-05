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Блогера наказал костанайский суд

Фотография для новости Блогера наказал костанайский суд

pixabay.com

Специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено дело в отношении жителя Костаная в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 456-2 КоАП «Размещение, распространение ложной информации». Об этом сообщает пресс-служба областного суда. 

Согласно протоколу об административном правонарушении 25 июля 2024 костанаец, являясь блогером, разместил и распространил ложную информацию на онлайн-платформе в социальной сети о тонировке передних и переднебоковых стёкол автомобилей в целях предпринимательской деятельности.

«В судебном заседании блогер и вину признал и подтвердил, что, являясь блогером, разместил непроверенную информацию в социальных сетях о разрешении на тонировку стекол на транспортных средствах. Постановлением суда он признан виновным и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 77 532 тенге», — говорится в сообщении суда.

Блогер оштрафован за размещение ложной информации.

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