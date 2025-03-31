С казахстанскими блогерами проводят разъяснительную работу о незаконности проведения розыгрышей в социальных сетях, сообщил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин в ответе на депутатский запрос, передает informburo.kz
Чиновник заверил, что проводится круглосуточный мониторинг интернет-пространства для выявления нарушений.
«С начала года в ходе мониторинга выявили 1870 фактов интернет-мошенничества. Из них в социальных сетях – 389 фактов, ограничен доступ к 1480 ресурсам и ссылкам. В части деятельности интернет-казино выявлено 8616, из них в социальных сетях 6399 фактов, ограничено 2195 интернет-ресурсов и ссылок», – уточнил Жумангарин.
Вице-премьер напомнил, что действующее законодательство запрещает организацию лотерей, кроме тех, которые проводит оператор. Соответствующим оператором в Казахстане является акционерное общество «Сәтті Жұлдыз», которому на 15 лет предоставлено право на проведение лотерей.
Привлечением к ответственности организаторов незаконных розыгрышей занимается Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей. Нарушителям грозят штрафы до 7,8 млн тенге с конфискацией доходов.
С февраля 2024 года к ответственности привлекли 113 человек, общая сумма штрафов превысила 50 млн тенге.
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