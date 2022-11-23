Блокбастер со скидкой до 30%: как купить купон кинотеатра

Фильмы с крутыми спецэффектами, костюмированные байопики, кинодрамы с участием гениальных актеров стоит смотреть на большом экране. Чтобы увидеть больше киношедевров, покупайте на Chocolife.me скидочные сертификаты в кино в Алматы. Экономия от номинальной стоимости билетов и услуг кинотеатров до 20, 28, 30%.

Что входит в стоимость сертификата кинотеатра

Билет для одного или двоих зрителей. Обычно кинотеатр не ограничивает владельца сертификата в дате и времени просмотра: можно выбрать любой день и сеанс. Исключения, фильмы с возрастным ограничением, допремьерные показы, обязательно указаны на странице оформления купона.

Приятный бонус к билету: напиток и попкорн. Количество и объем указаны в описании сертификата. Если сертификат на двоих, в стоимость купона входит два напитка и большой попкорн.

Как купить онлайн сертификаты кинотеатров Алматы со скидкой

На крупнейшем казахстанском дисконт-сервисе Chocolife.me круглосуточно доступны все актуальные акции кинотеатров-партнеров. Покупка билетов со скидкой занимает несколько минут:

откройте личный кабинет, присоединяйтесь к почти двум миллионами поклонников скидок;

выбирайте кинотеатр по карте, фото, описанию, отзывам, опциям сертификата, размеру скидки;

подтвердите покупку, оплатите купон.

Сертификат на право посещения кинотеатра с выгодной скидкой у вас в смартфоне. Распечатывать не нужно: просто покажите QR-код контролерам и бармену.

На что обратить внимание перед покупкой купона в кино

Киногурманы хорошо разбираются в технологиях: тип трансляции изображения, система звука, размещение кресел, доступность 3D формата. Полезная информация для зрителей представлена в описании кинотеатра.

Рейтинг и реальные отзывы пользователей сервиса Chocolife.me помогают выбрать выгодные скидки и лучший кинотеатр.

Сколько можно купить кино-сертификатов со скидкой

Условия акции подробно описаны на странице оформления, обычно кинотеатры не лимитируют объем продаж. Купоны приравнены к билету на одно или два зрительских места. Дети до 4 лет – без места. Для детей от 4 лет можно приобрести льготный билет в кассе кинотеатра.

Промоакции кинотеатров на Chocolife.me актуальны несколько недель. Есть отличная возможность заранее купить купоны в кино со скидкой, планировать семейный просмотр, девичник или веселый день рождения с компанией друзей.

Партнёрский материал

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.