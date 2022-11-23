Блокбастер со скидкой до 30%: как купить купон кинотеатра

Фильмы с крутыми спецэффектами, костюмированные байопики, кинодрамы с участием гениальных актеров стоит смотреть на большом экране. Чтобы увидеть больше киношедевров, покупайте на Chocolife.me скидочные сертификаты в кино в Алматы. Экономия от номинальной стоимости билетов и услуг кинотеатров до 20, 28, 30%.
Что входит в стоимость сертификата кинотеатра
Билет для одного или двоих зрителей. Обычно кинотеатр не ограничивает владельца сертификата в дате и времени просмотра: можно выбрать любой день и сеанс. Исключения, фильмы с возрастным ограничением, допремьерные показы, обязательно указаны на странице оформления купона.
Приятный бонус к билету: напиток и попкорн. Количество и объем указаны в описании сертификата. Если сертификат на двоих, в стоимость купона входит два напитка и большой попкорн.
Как купить онлайн сертификаты кинотеатров Алматы со скидкой
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Сертификат на право посещения кинотеатра с выгодной скидкой у вас в смартфоне. Распечатывать не нужно: просто покажите QR-код контролерам и бармену.
На что обратить внимание перед покупкой купона в кино
Киногурманы хорошо разбираются в технологиях: тип трансляции изображения, система звука, размещение кресел, доступность 3D формата. Полезная информация для зрителей представлена в описании кинотеатра.
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Сколько можно купить кино-сертификатов со скидкой
Условия акции подробно описаны на странице оформления, обычно кинотеатры не лимитируют объем продаж. Купоны приравнены к билету на одно или два зрительских места. Дети до 4 лет – без места. Для детей от 4 лет можно приобрести льготный билет в кассе кинотеатра.
Промоакции кинотеатров на Chocolife.me актуальны несколько недель. Есть отличная возможность заранее купить купоны в кино со скидкой, планировать семейный просмотр, девичник или веселый день рождения с компанией друзей.
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