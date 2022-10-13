Блокировка телефонных мошенников: что будет с номерами казахстанцев

В Казахстане будут блокировать номера мошенников, звонки с которых поступают из-за рубежа. В министерстве цифрового развития озвучили LS подробности.

По информации ведомства, систему блокировки подменных номеров в телекоммуникации планируется запустить до конца этого года.

Операторы связи уже подписали соглашение о сотрудничестве по пресечению несанкционированной деятельности на сетях телекоммуникаций, в том числе мошенничества. На данный момент ведется поэтапная интеграция между операторами в части пресечения несанкционированной деятельности.

В ведомстве пояснили, что разрабатывается система, при которой будет определяться наличие абонента в стране.

Если истинный владелец номера находится в стране, а звонок поступает из-за рубежа, то подменный номер будет блокироваться. Казахстанский же абонент без связи не останется.

В министерстве пояснили, что на данный момент имеется много программных обеспечений, генерирующих номера для подмены.

Что касается перехода на телефонный международный код +997, в министерстве уточнили, что процесс находится в работе. В соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи проведение пилотного проекта осуществляется в течение двух лет. Полный переход на код запланирован на январь 2025 года.

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