Блокировка транспортных карт. Костанайские пенсионеры обивают пороги «Казпочты»

Десятки людей столкнулись с одной проблемой — валидаторы в автобусах не принимают транспортную карту, показывая, что она заблокирована, и пенсионерам приходится платить за проезд наличными 150 тенге.

В минувшую субботу пенсионеры города столкнулись с проблемой оплаты проезда в общественном транспорте, доехав до своей остановки, оплатить картой за проезд не удалось, потому что валидатор не принимал ее, показывая, что она заблокирована. Причем, как утверждают люди, баланс на карте имеется, но воспользоваться им нельзя.

«Сегодня мы приходим. Карта у меня есть, деньги тоже. Но не работает. Нам говорят, транспортная компания, с ней разбирайтесь. Ничем помочь не можем. Тут на счете есть, идите в транспортную компанию. Мы не можем ничего ни у кого узнать», — говорит одна из пенсионерок.

«Так мы еще с супругом еще по 5 тысяч закинули,чтобы каждый раз на почту не ходить и не тратить время, пенсию получаем идем и закидываем, а в результате еще по 150 должны платить. Что за безобразие? Надо сделать также, как платили мы по 70 так и будем платить», — добавила еще одна пенсионерка.

Прокомментировать ситуацию мы попросили в Казпочте. Судя из их письменного ответа, причина в том, что раньше оплатить проезд в автобусе социальной картой можно было и при нулевом балансе, тогда он уходил в минус, а теперь систему доработали, чтобы при недостатке средств валидатор не пропускал оплату. Сейчас же фирма, которая занималась установкой валидаторов, производит разблокировку после погашения задолженности, по мере поступления заявок от пассажиров .

Также, к нам поступали жалобы и от тех, кто ежемесячно строго пополняет свой баланс на транспортную карту, но, не смотря на это, карта также была заблокирована. В связи с чем это происходит, пенсионеры не могут понять.

«Я законопослушный человек и муж, я всегда пополняю баланс на эту карту, и у нас всегда деньги на карте есть. Но произошел такой случай, что карты эти с балансом, с деньгами были заблокированы в автобусе, водитель автобуса нас выгнал, мы возмутились это было 20:25 минут вечера»,- говорит Нина Петрякова.

Сама фирма «ALEMPAY» , те , кто занимается установкой валидаторов в автобусах, по этому вопросу обещали дать свой комментарий по этому вопросу сегодня.

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