Блокпостов между регионами не будет

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов сообщил, что блокпосты между регионами устанавливать не будут, передает Tengrinews.kz.

На онлайн-брифинге Ералы Тугжанова спросили, будут ли ограничения по въезду и выезду из Нур-Султана и будут ли нужны для этого справки.

«Никакой необходимости в справках для въезда и выезда не будет. Блокпосты устанавливаться между регионами не будут. Как я уже говорил ранее, будет приостановлено пассажирское, автобусное сообщение между регионами», — ответил он.

Касым-Жомарт Токаев написал, что правительство предложило ввести 14-дневный карантин с 5 июля.

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