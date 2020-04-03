Блокпосты Костанайской области теперь будут закрыты с 00:00 до 07:00 часов

Въехать в Костанайскую область c 00:00 часов ночи до 07:00 часов теперь будет нельзя. Архимед Мухамбетов поручил отказаться от круглосуточной работы блокпостов по периметру региона. По его мнению, это позволит медикам и полицейским более качественней следить за тем, кто и в каком физическом состоянии пересекает границу области, сообщает alau.kz

Эти два дня на блокпостах, в том числе и на этом — под номером №11, что по направлению на Сурган в Карасуском районе пытают наладить работу. Пока, говорят ответственные за него представители власти, удается не все. Главный полицейский Костанайской области не скрывает, не хватает тепловизоров, пользуются обычными градусниками, да и очереди образуются с грузовым транспортом, что тоже создает сложности, ведь зачастую, они везут продукты питания.

«У нас еще много шероховатостей. Естественно, мы начинаем только мы решаем, мы пригласили старшего с соседнего поста, чтобы не было двойного учета, будем решать, чтобы не было такого скопления решением приме будут регистрировать въезжающих, а они выезжающих и нам передавать, двойной учет не нужно нам этого»,- говорит начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов.

Всего на въездах в Костанайскую область в ночь на 31 марта начали работать 10 блокпостов. За прошедшие сутки, по официальным данным, пропущено почти 2700 автомашин, из которых почти 80 процентов — это грузовые, и 1 600 человек. Пропускают жителей Костанайской области, возвращающих домой и авто с грузом 200. Работу этого блокпоста оценил аким Костанайской области. Архимеду Мухамбетову продемонстрировали всю схему действующих здесь санитарно-эпидемиологических мер.

На этом блокпосту смена длится 12 часов. Всего смен 2. В работе одной задействовано по 6 сотрудников полиции, в том числе 3 сотрудника СОБР, а также 2 медицинских работника. Полицейские занимаются регистрацией транспортных средств, въезжающих на территорию области, а медики измеряют температуру въезжающих лиц и собирают анкетные данные.

«Люди, которые будут заезжать, имя фамилия, куда следуют, чтобы не было проблем. Подвоз воды организован, санитарные все требования выполнены, питания бесплатно. Мы каждому району выделили деньги, мы будем помогать»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Так же аким Костанайской области поручил изменить время работы блокпостов. Если изначально они работали круглосуточно, то сейчас с 12 часов ночи и до 7 утра въезд в область будет закрыта.

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