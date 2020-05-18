Блокпосты между регионами пока убирать не будут

Блокпосты между городами пока убирать не будут. Об этом заявил председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев, передает корреспондент zakon.kz.

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация в регионах разная. Поэтому легче держать под контролем ситуацию в каждом отдельном регионе, быстро изолировать заболевших и контактировавших с ними, чем искать их по всей стране.

Между городами сохраняются соответствующие блокпосты. На сегодняшний день мы не предполагаем снимать блокпосты. К примеру, если у нас идет рост в городе Шымкенте и в Атырауской области, то смягчение карантинных мер между регионами может привести к завозу инфекции из Шымкента в Туркестанскую область, а из Атырауской области в близлежащие, — сказал Султангазиев во время онлайн-брифинга на Facebook.

Кроме того, на повестке не стоит вопрос о разрешении на передвижение между городами автотранспортом.

Пока вопрос не стоит об этом. На сегодняшний день необходимо понимать, что те же люди массово пойдут передвигаться по регионам на автомобиле, а мы не знаем где он был, с кем контактировал. Поэтому риски большие, — отметил глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

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