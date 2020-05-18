Блокпосты между регионами пока убирать не будут

COVID-2019 в Казахстане
6440 - зарегистрированно
3373 - выздоровевших
34 - летальных случаев
79 - в Костанайской области
Блокпосты между городами пока убирать не будут. Об этом заявил председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев, передает корреспондент zakon.kz.
По словам спикера, эпидемиологическая ситуация в регионах разная. Поэтому легче держать под контролем ситуацию в каждом отдельном регионе, быстро изолировать заболевших и контактировавших с ними, чем искать их по всей стране.
Между городами сохраняются соответствующие блокпосты. На сегодняшний день мы не предполагаем снимать блокпосты. К примеру, если у нас идет рост в городе Шымкенте и в Атырауской области, то смягчение карантинных мер между регионами может привести к завозу инфекции из Шымкента в Туркестанскую область, а из Атырауской области в близлежащие, — сказал Султангазиев во время онлайн-брифинга на Facebook.
Кроме того, на повестке не стоит вопрос о разрешении на передвижение между городами автотранспортом.
Пока вопрос не стоит об этом. На сегодняшний день необходимо понимать, что те же люди массово пойдут передвигаться по регионам на автомобиле, а мы не знаем где он был, с кем контактировал. Поэтому риски большие, — отметил глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.