Блокпосты, ограничение работы автобусов и выход из дома. Ужесточают карантин в Костанайской области

Уважаемые жители Костанайской области!

За последние дни в области осложнилась эпидситуация по заболеваемости КВИ. В связи с этим, в целях предотвращения дальнейшего распространения заболеваний COVID-19, областным оперативным штабом принято решение об ужесточении карантинных мер с 9 ноября 2020 года, сроком на 2 недели, а именно:

— ввести карантин в г. Костанай с установлением блокпостов по периметру города, а так же в районе автопереходов через государственную границу РК;

— установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости КВИ составит более 10 случаев;

— запретить въезд в Костанайскую область грузового транспорта и пассажиров без справок ПЦР, при их отсутствии лица направляются в карантинный госпиталь сроком до 2 дней для обследования;

— пассажирам авиасообщений, предписывается обязательное наличие ПЦР-справок с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);

— запретить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета);

— сократить объем и периодичность железнодорожных перевозок (по согласованию с АО «Қазақстан темір жолы»);

— ограничить передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 21:00 часов до 06:00 часов;

— разрешение работы общественного транспорта с заполняемостью по числу посадочных мест с 06.00 час.до 20.00 час. Приостановление работы общественного транспорта в выходные и праздничные дни;

— приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

— приостановление деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев;

— разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, с ограничением режима работы в будние дни с 08.00 час. до 21.00 час., без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. Работа после 21.00 только на вынос и доставку. В воскресные, праздничные дни и после 21.00 час. работа на вынос и доставку;

— разрешение деятельности салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов оказывающих косметологические услуги по предварительной записи с режимом работы с 08.00 час.до 19.00 час. В воскресные дни приостановить;

— разрешение деятельности фитнес-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров в будние дни по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м на одного посетителя с режимом работы с 08.00 час.до 19.00 час. В выходные и праздничные дни приостановить;

— запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

— при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников) с сохранением дистанции не менее 2 метров;

— запрет на проведение совещаний (заседаний) в очном режиме.

— перевод работы 80% сотрудников государственных органов, квазигосударсвенного сектора на дистанционный режим;

— ограничение передвижения такси с 21:00 до 06.00 часов, с числом пассажиров не более 2 человек;

— приостановление деятельности театров, кинотеатров;

— ограничить режим работы с 10:00 до 20:00 для торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов.

— ограничение режима работы продовольственных магазинов с 08:00 до 21:00 часов;

— заперетить работу термопарка;

— в выходные и праздничные дни приостановить движение междугороднего общественного транспорта.

Уважаемые костанайцы!

Просим вас серьезно отнестись к соблюдению мер личной безопасности. Важно минимизировать свои контакты, соблюдать социальную дистанцию, осознанно придерживаться в повседневной жизни всех мер предосторожности.

В последующем, все решения о снятии ограничительных мер будут приниматься с учетом складывающееся эпидситуации.

Только общими усилиями мы сможем остановить массовое распространение коронавирусной инфекции, сохранить свою жизнь и жизнь наших близких!

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