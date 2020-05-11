Блокпосты продолжат работу не смотря на снятие ЧП

Заместитель премьер-министра выступил сегодня на брифинге в столице с разъяснениями касательно принятого решения о прекращении режима ЧП на территории Казахстана, передает alau.kz

Президент страны объявил сегодня о снятии режима чрезвычайного положения, который продлился в Казахстане без малого 2 месяца. Одновременно с этим прекращение режима ЧП не отменило действие карантина в регионах. А значит, многие меры будут существовать, как и прежде. К примеру, свою работу продолжит оперативный штаб. Не исчезнут и установленные блокпосты.

«Несмотря на то, что режим ЧП отменен они еще будут функционировать. Однако работники, проживающие в пригородах, но работающие в городах смогут пересекать блокпосты по утвержденным спискам акиматов регионов,»- сообщил Ералы Тугжанов, заместитель премьер-министра.

И все же возможность передвижения людей — главное изменение, которое связано с отменой режима ЧП. Хотя поезда запускать пока не планируют, но вот внутреннее авиасообщение начинает налаживаться. С сегодняшнего дня 7 городов республики возобновляют перелеты, в том числе и Костанай. К тому же, для того, чтобы подняться на борт, больше не нужно сдавать тест на коронавирус.

«Определенную общественную дискуссию вызвала сдача ПЦР-теста для внутренних авиаперелетов. С сегодняшнего дня данное требование полностью отменено. Это вызвано тем, что завершается масштабный скрининг по стране. Сегодня проведено около 400 тысяч тестов на коронавирус,»- рассказал Ералы Тугжанов.

Также снятие режима ЧП повлияет на доступ людей в парки и скверы. Они станут доступны. Правда покататься на аттракционах не получится. Сопутствующие развлекательные услуги пока запрещены.

«С сегодняшнего дня к работе приступают непродовольственные магазины площадью до 2000 квадратных метров, салоны красоты, центры развития детей. Для работающих родителей организовываются дежурные группы в детских садах с соблюдением всех санитарных норм,»- подчеркнул заместитель премьер-министра.

В остальном смягчение карантинных мер будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов. Но даже если карантин будет полностью отменен, это не повлияет на некоторые обстоятельства. К примеру, введенное дистанционное обучение. До конца учебного года ученики и студенты за парты не сядут. А свои последние звонки выпускники встретят на свежем воздухе. Пройдут они 3 и 4 июня.

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