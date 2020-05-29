COVID-2019 в Казахстане
9932 - зарегистрированно
5011 - выздоровевших
37 - летальных случаев
136 - в Костанайской области
Блокпосты снимут по всему Казахстану с 1 июня, передает zakon.kz.
В целом в Казахстане курсирует 313 международных маршрутов, на которых работают 88 перевозчиков с 610 автобусами. В соответствии с решением межведомственной комиссии о снятии блок-постов между городами будет проведена работа по возобновлению перевозок с 5 июня.
Соответствующий алгоритм работу перевозчиков при перевозке пассажиров автобусами разработан с учетом требования главного санитарного врача от 10 мая 2020 года, которые предусматривают меры по проведению дезинфекции автобусов на конечных пунктах маршрута, по допуску в салон пассажиров только в медицинских масках, по соблюдению дистанции среди пассажиров не менее одного метра, обеспечение водителей перчатками, медмасками с условием их своевременной смены. В свою очередь акиматами будут предприняты необходимые меры по обеспечению соблюдения участниками перевозочного процесса аглоритма, который может стать действенной мерой по нераспространению коронавирусной инфекцией на пассажирских перевозках, — сообщил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов на брифинге в СЦК.