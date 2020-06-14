Блокпосты убрали в Житикаре

14 июня в Житикаринском районе сняты блокпосты.

Также ограничительные меры в нашем районе приведены в соответствие с общеобластными требованиями согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача области №24 от 1 июня текущего года. Еще одна приятная новость – планируется поэтапное возобновление работы детских садов.

Напомним, о чем говорится в указанном постановлении:

1. Жителям Костанайской области, руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности:

1) разрешен свободный выход из мест проживания, посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

2) рекомендовать жителям ношение масок вне мест проживания, при этом в обязательном порядке в магазинах, аптеках, организациях здравоохранения, общественном транспорте, офисах, предприятиях всех форм собственности и других объектах массового скопления людей;

3) разрешен въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачных участков, перемещения между населенными пунктами области;

4) разрешено использование личного, служебного, общественного междугороднего автотранспорта и такси без ограничений, с обязательным ношением масок и использования кожных антисептиков водителями такси, общественного транспорта;

5) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103;

6) лицам, находящимся на домашнем карантине, установить мобильное приложение «SmartQOSTANAI» с включением функции «Я на домашнем карантине;

7) запрещено проведение семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.