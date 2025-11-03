По данным издания со ссылкой на местные СМИ, пострадавшим оказался сотрудник полиции, получивший ножевое ранение во время конфликта на мероприятии.
В воскресенье, 2 ноября, на трассах в Костанайской области выставили блокпосты. Как оказалось, полицейские разыскивали подозреваемого, передает Kazinform.
На трассе Костанай—Рудный полиция усилила проверки транспорта. Сообщения о блокпостах, появившиеся в соцсетях, в департаменте полиции региона подтвердили: автомобили и автобусы выборочно останавливают и досматривают.
В ДП пояснили, что меры связаны с розыском мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители просят водителей и пассажиров отнестись к проверкам с пониманием и соблюдать требования сотрудников полиции.
«В городе Костанае совершено преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Личность подозреваемого лица установлена. Проводятся мероприятия по его розыску и задержанию для привлечения к ответственности», — говорится в сообщении полиции.
