Блокпосты выставили в Костанайской области

— Сегодня, 09:26
Фото пресс-службы ДП Костанайской области

В воскресенье, 2 ноября, на трассах в Костанайской области выставили блокпосты. Как оказалось, полицейские разыскивали подозреваемого, передает Kazinform.

На трассе Костанай—Рудный полиция усилила проверки транспорта. Сообщения о блокпостах, появившиеся в соцсетях, в департаменте полиции региона подтвердили: автомобили и автобусы выборочно останавливают и досматривают.

В ДП пояснили, что меры связаны с розыском мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители просят водителей и пассажиров отнестись к проверкам с пониманием и соблюдать требования сотрудников полиции.

«В городе Костанае совершено преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Личность подозреваемого лица установлена. Проводятся мероприятия по его розыску и задержанию для привлечения к ответственности», — говорится в сообщении полиции.

По данным издания со ссылкой на местные СМИ, пострадавшим оказался сотрудник полиции, получивший ножевое ранение во время конфликта на мероприятии.



