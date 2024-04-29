BMW и КамАз столкнулись в Костанае

Отвечая на запрос журналистов, в ДП Костанайской области сообщили, что 29 апреля около 9 часов 40 минут по ул. Уральская (возле дома № 52) 29-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении в сторону города при повороте, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, совершил столкновение с КамАз.
В результате ДТП, водитель и пассажир BMW получили телесные повреждения. По данному факту полицией собран материал, проводятся все необходимые мероприятия. О принятых мерах будет сообщено дополнительно.
Tags: авария Алау алау кз алау новости алау тв ДП Костанайской области ДТП Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная полиция происшествие РТН