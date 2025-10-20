Во всех видах и родах войск, региональных командованиях, воинских частях и учреждениях Вооруженных сил Казахстана началась итоговая проверка боевой готовности и боеспособности подразделений.

Проверка проводится ежегодно и охватывает все направления боевой подготовки — тактическую, специальную, огневую, строевую и физическую. Военнослужащие сдают зачёты по военной топографии, радиационной, химической и биологической защите, демонстрируют навыки вождения боевых машин и автомобильной техники.

Комплексная оценка

Комиссии Генерального штаба Вооружённых сил оценивают не только уровень подготовки личного состава, но и состояние вооружения и военной техники, а также организацию работы должностных лиц, отвечающих за боевую подготовку.

В рамках проверки в войсковой части 54770 регионального командования «Восток» военнослужащие под наблюдением представителей Генштаба отработали действия при приведении в высшие степени боевой готовности , выполнили практические стрельбы и нормативы по огневой подготовке. Оценивались также методические навыки офицеров и сержантов.

– В ходе комплексной проверки мы уделяем особое внимание слаженности подразделений, уровню их физической, тактической и профессиональной подготовки, – отметил начальник департамента боевой подготовки Генерального штаба, генерал-майор Анатолий Довганюк.

Итоги и цели проверки

По завершении мероприятий Генеральный штаб даст оценку реальному состоянию боевой готовности войск и подведёт итоги боевой подготовки за учебный год. Полученные результаты станут основой для планирования дальнейшего обучения личного состава и повышения эффективности военной службы.

