Богаче или беднее: как выросла зарплата в Казахстане за последние 10 лет

Средняя зарплата казахстанцев увеличилась за последние 10 лет в 3,3 раза. Сегодня, по данным Бюро национальной статистики, она составляет 393 605 тенге, сообщает Zakon.kz. А насколько выросло благосостояние граждан страны? Или рост доходов был только на бумаге?

В 2013 году средняя зарплата в Казахстане составляла 108 640 тенге. На эти деньги можно было купить 1065 литров бензина АИ-92 или 1358 килограмм картофеля.

Сегодня на среднюю зарплату в 393 605 тенге можно приобрести 1760 литров бензина или 2122 килограмма картофеля. Такие данные приводит старший эксперт Института экономических исследований (ERI) Айгерим Аманжолова.

Интересно, что курс доллара вырос со 151,13 тенге в апреле 2013 года до 449,3 тенге в апреле 2024 года (в 2,3 раза). Получается, что рост зарплат обогнал рост курса доллара? Не совсем. Если в 2013 году средняя зарплата была равна 717 долларам, то в 2024 году – 876 долларам. Рост всего на 159 долларов. Другими словами, зарплаты казахстанцев увеличились за 10 лет в 3,2 раза в тенге, но всего на 22% – в долларах.

Еще интересные цифры. Официальная инфляция в Казахстане в 2013 году была 4,8%, а в 2023 году – 9,8%. Совокупная официальная инфляция за 10 лет составила 7,32%.

Но вернемся к зарплатам. За 10 лет самая высокая номинальная средняя заработная плата была в Астане, Атырауской и Мангистауской областях. Меньше всего получали в СКО и Жамбылской области. В 2023 году самая высокая номинальная зарплата – в Атырауской области (602 411 тенге), а самая низкая – в Туркестанской области (248 905 тенге).

Еще сравнение. В 2015 году в числе самых высокооплачиваемых сфер деятельности были: горнодобывающая промышленность (275 624 тенге), научная и техническая деятельность (255 216 тенге), финансовая и страховая деятельность (236 689 тенге).

В 2019 году до пандемии так же лидировали по показателю номинальной заработной платы следующие отрасли: горнодобывающая – 415 584 тенге, финансовая и страховая – 331 287 тенге, научная и техническая – 368 339 тенге.

Сегодня в Топ-5 самых высокооплачиваемых работников попали: специалисты горнодобывающей промышленности (номинальная заработная плата – 745 354 тенге); сотрудники сферы финансов и страхования (656 004 тенге), информации и связи (527 769 тенге); научной и технической деятельности (490 601 тенге); строительства (459 770 тенге).

И о грустном. За все 10 лет с 2013 года меньше всего получали работники сельского, лесного и рыбного хозяйства. Сегодня средняя зарплата в этих сферах тоже невелика – 214 086 тенге. Помимо этого, небольшие зарплаты у работников искусства (214 184 тенге), водоснабжения, канализационной системы (219 813 тенге).Заработная плата, статистика, инфляция, фото —

Однако данные официальной статистики отражают лишь сухие факты по зарплатам отраслей от уборщика помещений до первого руководителя, что не является отражением реальной картины мира, считает Аманжолова.

«Были проанализированы данные в разрезе вышеуказанных отраслей, но уже с делением на руководителей и подчиненных. Так, в горнодобывающей отрасли после такого деления средняя заработная плата составляет 653 345 тенге, а зарплата руководителя – 1 218 612 тенге. Сотрудники финансовой и страховой деятельности в среднем получают 560 459 тенге, а руководители – 1 149 550 тенге. Данные показатели уже отражают более реальные величины».

Айгерим Аманжолова

Любой наемный работник, безусловно, очень рад, когда его зарплата растет из года в год. Однако нужно помнить, что речь идет о номинальном показателе, а не о реальном. Во-первых, данные отражены к начислению, а не к выплате, то есть фактически сотрудник получает примерно на 20% меньше, ведь с данной суммы удерживаются налоги и отчисления. Во-вторых, статистика показывает лишь язык цифр, и слово «номинальная» говорит лишь о денежном эквиваленте, а не об эквиваленте товаров и услуг, которые за эти денежные средства можно получить, подводит итог Айгерим Аманжолова.

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