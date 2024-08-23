Не смог объяснить появление богатства. 10 млн долларов изъяли у казахстанца

В рамках мониторинга и анализа законности источников приобретения активов субъекта Закона «О возврате государству незаконно приобретённых активов» установлено нахождение у аффилированных с ним лиц активов необъяснимого происхождения. Об этом сообщает Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.

В текущем году Комитетом по возврату активов подан иск об обращении указанных активов на сумму более10 млн долларов США в доход государства.

В ходе судебных разбирательств ответчики не смогли доказать законность источников приобретения активов.

Судом первой инстанции исковые требования Комитета по возврату активов удовлетворены полностью, постановлением судебной коллегии апелляционные жалобы ответчиков оставлены без удовлетворения.

В рамках исполнения решения суда в доход государства обращены наличные денежные средства, дорогостоящие украшения, предметы историко-культурного наследия, корни которого по мнению экспертов уходят в Сакскую эпоху.

Несмотря на то, что в данном случае использован принудительный механизм, стимулирование добровольного возврата активов является и остается основным принципом Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

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