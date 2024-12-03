В поселке Октябрьский, который территориально относится к Лисаковску, не утихают споры по поводу открытия здесь медвытрезвителя. Местные жители не довольны тем, что здание, которое выбрали власти, расположено в непосредственной близости от школы. Доводы о нужности открытия центра детоксикации неоднократно приводили и врачи, и местные власти. Теперь к уговорам подключилось руководство департамента полиции области.

По информации заместителя начальника департамента полиции Костанайской области, в регионе, и в Лисаковске в частности, значительно увеличилось количество преступлений, совершаемых людьми в состоянии алкогольного опьянения. В общественных местах возросло количество на 36,1%. Рост на треть, уточнили в полиции. Выросло количество правонарушений на улицах в отношении несовершеннолетних. Ранее судимые совершают преступления в алкогольном опьянении. Рост на 32,3%. Именно поэтому, продолжает Алесей Милюк, в Костанайской области стали открывать центры временной адаптации и детоксикации, куда будут помещать людей в алкогольном опьянении, тем самым сокращая количество правонарушений, совершаемых ими. В средине ноября такой появился в городе Тобыл Костанайского района. Но у местных жителей на этот счёт своё мнение.

«Я мама двух детей. Вы говорите, что безопасность будет в городе, чтобы вывозить и они осознавали, но ЦВАД будет находится возле школы и с рядом детским садом. Меня волнует безопасность моих детей больше», — возмутилась жительница посёлка Октябрьский.

«Это полузакрытое учреждение медицинское, где проводят процедуры медицинского вытрезвления и вывода из токсикологического опьянения. Это окраина города, смотря в какую сторону смотреть. Если повернуться лицом к школе, то кажется — школа, развернешься в другую сторону это все, дальше степь», — сказал заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Алексей Милюк.



«Если для Вас это не центр, для нас конкретно, для наших детей — это центр. В основном вся молодежь собирается возле спорткомплекса на стадионе. Вот эти лавочки на стадионе возле вытрезвителя находятся очень близко, буквально в шаговой доступности для детей. И дети наши постоянно там», — говорит обеспокоенная женщина.

«Эти лавочки, как были для детей, они так и остаются. Вы не путайте закрытые учреждения с открытым, там где у них прогулочный двор, обычной медицинской больницы, где они могут между процедурами выйти посидеть на лавочке. Такого не будет», — подчеркнул Алексей Милюк.

Напомним, что центр временной адаптации и детоксикации намерены разместить в заброшенном здании бывшего тира в поселке Октябрьский. Сейчас там уже идёт ремонт. Аким Лисаковска сообщил, что вся территория медвытрезвителя будет обнесена глухим забором. И никакой опасности для местных жителей находящийся здесь контингент представлять не будет. Обсудить ещё раз этот вопрос Абай Ибраев предложил на ежегодной встрече с населением, которая состоится в ближайшее время.

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