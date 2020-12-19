Бой Геннадия Головкина с Шереметой закончился досрочно

Фото со страницы DAZN Boxing в Twitter
В США в отель-казино Hard Rock Holly в Холливуде завершился бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и польским боксёром Камилом Шереметой, пишет informburo.kz
Казахстанский спортсмен досрочно одержал победу. Бой длился семь раундов.
Геннадий Головкин четыре раза отправил соперника в нокдаун. После седьмого раунда, когда Камила Шеремет в четвёртый раз оказался на канвасе – секунданты польского боксёра отказались от продолжения поединка. Таким образом GGG одержал победу техническим нокаутом.
Казахстанец в 21 раз защитил свой титул чемпиона мира в среднем весе.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с победой.
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