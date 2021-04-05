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Боялись возвращаться. Троих пропавших детей искали в Костанайской области

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4 апреля  сотрудница отдела полиции Аулиекольского района Айгерим Байбусинова обратила внимание на активное обсуждение в группе «WhatsApp» под названием «Подслушано в Аулиеколе» пропажу трех несовершеннолетних, а именно мальчиков Рустам и Владик, девочки Ани. Дети ушли из дома около 11.30 часов дня и не вернулись. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайско области. 

Данную информацию она сообщила начальнику ОП района, после чего стражи порядка провели проверку.

«Звонков на «102» нам не поступало. Связавшись с родителями, факт пропажи детей был подтвержден. В связи с чем, мною было принято решение об ориентировании личного состава районного отдела полиции на поиски без вести пропавших», — рассказывает начальник ОП Женис Ахметов.

Оперативно принятые полицейскими меры дали положительный результат. Спустя несколько часов усердных поисков, сержантом полиции Романом Лагошиным и старшим сержантом полиции Альниязом Тулепбаевым около двух ночи дети были найдены.

По словам детей, они боялись, что их будут ругать за позднее возвращение домой, поэтому хотели заночевать в заброшенном здании.

В данный момент дети 2007, 2009 и 2011 г.р. находятся дома. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Вместе с тем, полицейские просят родителей не оставлять своих детей без присмотра и формировать доверительные отношения с подростками.

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