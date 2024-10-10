Депутат мажилиса Константин Авершин в своём депутатском запросе возмутился тем, что средняя стоимость продовольственного пайка для казахстанских солдат слишком низкая, сообщает informburo.kz

По данным Бюро национальной статистики, средняя стоимость продовольственного пайка в мае 2024 года составила 3000 тенге, что на 33% выше утверждённой стоимости в размере 2250 тенге.

Депутат отметил, что анализ затрат, связанных с накладными расходами (налоги, социальные отчисления и затраты), показал, что они составляет 647,80 тенге от стоимости пайка 2250 тенге. Из этого можно сделать вывод, что фактически выделенная сумма на одного военнослужащего составляет не 2250 тенге, а 1602,20 тенге (2250 – 647,80 = 1602,20).

«На фоне инфляции и роста цен установленные в 2022 году нормы финансирования больше не покрывают все необходимые расходы, что напрямую влияет на качество питания военнослужащих. Министерство финансов не выполнило поручение о пересмотре стоимости пайков, данное республиканской бюджетной комиссией ещё в 2020 году, что ставит под угрозу выполнение задач по обеспечению обороноспособности страны», – считает депутат.

Для сравнения: на питание спортсменов, в том числе военнослужащих, в рамках утверждённой методики Министерства спорта тратится:

до 3,0 МРП, или 11 076 тенге, в сутки – бокс, вольная борьба, рукопашный бой, смешанные виды боевого единоборства;

до 2,3 МРП, или 8491 тенге, в сутки – бочча, пулевая стрельба, спортивный туризм, стендовая стрельба, стрельба по движущийся мишени, чирлидинг;

до 1,7 МРП, или 6276 тенге, в сутки – спортивное рыболовство, судомодельный спорт, тогызкумалак, шахматы, шашки.

«Вместе с тем стоимость пайка на одного военнослужащего составляет 2250 тенге в сутки. То есть бойца, согласно имеющимся методикам, надо кормить почти в три раза хуже, чем игрока в шашки», – возмутился депутат.

Сравнение с расходами на спортсменов показывает значительную диспропорцию, что подчёркивает необходимость пересмотра существующих норм и приведения к нормативам других отраслей, что является нарушением принципов социальной справедливости, считает депутат.

В кулуарах мажилиса у представителя Министерства обороны РК Руслана Жангулина спросили о ежемесячной зарплате солдат-срочников в размере 3500 тенге. На вопрос журналиста, хватает ли этой суммы солдатам, представитель Минобороны ответил, что в армии срочников обеспечивают всем, что им необходимо.

«Согласно нормам положенности все военнослужащие срочной службы обеспечиваются всем необходимым. Что касается суммы, которая выделяется, солдаты имеют право выходить в увольнение. На территории части имеются магазины, где они могут приобрести сладости по своему желанию. Наша главная задача – подготовка военнослужащего, чтобы научить его азам воинской службы», – сказал Руслан Жангулин.

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