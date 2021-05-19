Бойцы UFC, проигравшие из-за эмоций

Эмоциональная стабильность бойца – один из самых главных факторов успеха и продолжительности карьеры. В бою может случиться все, что угодно, и нужно уметь не поддаваться на любые провокации своего организма в течение всего поединка, за которым наблюдает огромное количество людей, в том числе на сайте 100betz.com/ru/mma/. Смешанные единоборства оказывают колоссальное давление на любого спортсмена и не редки те случаи, когда боец поддался эмоциям и проиграл из-за этого бой.

Дональд Серроне

Дональд, по словам его тренеров, всегда испытывал страх перед каждым своим боем. За всю его огромную карьеру практически не было никаких исключений. В команде его считают самым настоящим смельчаком, поскольку перед каждой своей встречей он превосходит свои границы, чтобы справиться со стрессом и волнением. Иногда его может тошнить за пару часов до поединка. Встреча с Конором Макгрегором не стала исключением, но в этом раз на «Ковбоя» давило самое больше количество глаз и телекамер, с чем он пытался справиться, но так и не смог, проиграв бой всего за 40 секунд. После боя Серроне заявил, что в бою был Дональд, но не было Ковбоя и что он не хотел там находиться.

Коди Гарбрандт

После невероятного взлета и фееричного выступления в поединке с Домиником Крузом, Коди Гарбрандт столкнулся с психологическими проблемами, которые стоили ему непобежденного рекорда и сильно подпорченной карьеры. В целых трех поединках подряд он бездумно полез в рубку, и каждый раз он проиграл одинаковым способом. Только спустя время он признался, что смог, наконец, покончить с этой проблемой, а победа над Рафаэлем Ассунсао ярко подтвердила его возвращение.

Жозе Альдо

Один из самых ярких примеров того, как ненависть может полностью поглотить бойца, стал поединок Жозе Альдо и Конора Макгрегора. Ирландский трештокер обрушил весь свой словарный запас на бразильского чемпиона. Пару раз дело даже дошло до стычки. Альдо настолько был в гневе, что обещал сокрушить наглого бойца. Эти эмоции стоили ему самой главной победы в карьере, поскольку он упустил этот шанс и проиграл самой быстрой остановкой в истории чемпионских боев UFC, всего за 13 секунд. После боя Альдо не мог сдержать своих эмоций, рыдая на камеру, а Макгрегор хвалился тем, что его план сработал, утверждая, что он готовился к яростному наскоку от бразильца, заготовив под него тот самый удар.

Майк Перри

В ММА сообществе он известен как один из самых эксцентричных бойцов и причиной этому послужил его образ. Яркие битвы взглядов и взвешивания, постоянные танцы перед боем, обход правил и предсказания своего будущего поражения – все это лишь часть образа и стиля жизни «Платинового». Однажды он настолько заигрался в бою, что пропустил несколько фатальных попаданий и был избит Джеффом Нилом. При этом, по его словам, он хотел почувствовать на себе парочку его ударов. Это все с учетом того, что после прошлого боя ему хирургическим способом изменил форму носа Винсенте Люке. В отличие от собранного и сосредоточенного Нила, Перри решил действовать более открыто, часто пренебрегая высокой защитой, за что он поплатился пропущенным хай-киком и последующим добиванием.

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