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Болат Назарбаев лишился авторынка «Барыс»

Болат Назарбаев. Фото из архива Tengrinews.kz

Решением Карасайского районного суда договоры купли-продажи земельных участков, общей площадью 37,6 гектара (авторынок «Барыс») признаны недействительными, передает Tengrinews.kz.

По данным пресс-службы прокуратуры Алматинской области, решение было оглашено 17 апреля. Судья Ахметова А.Б. удовлетворила исковые требования прокуратуры Карасайского района о признании типовых договоров купли-продажи земли недействительными.

Напомним, судебные разбирательства между прокуратурой, местным акиматом и Болатом Назарбаевым начались в конце марта текущего года.

С 2004 по 2019 год было заключено 7 договоров купли-продажи земельных участков. Передавали государственные земли в разное время: акимат Карасайского района, города Каскелена и отдел земельных отношений района.

Сообщалось, что факт передачи земли произошел с грубыми нарушениями. Поэтому прокуроры потребовали признать договоры купли-продажи недействительными и вернуть их на баланс государства.

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