Болат Назарбаев в реанимации

Состояние Болата Назарбаева прокомментировали в Центральной клинической больнице Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«На сегодня пациент находится в реанимационном отделении АО «ЦКБ» МЦ УДП. В соответствии с действующим законодательством личную и персональную информацию, касающуюся состояния пациента, мы не имеем права разглашать без согласия родственников. Прокомментировать данный вопрос не имеем возможности», — говорится в сообщении.