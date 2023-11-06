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Болат Назарбаев в реанимации

© Photo : Сайт Общественного фонда Болата Назарбаева «Салиқалы ұрпақ»

Состояние Болата Назарбаева прокомментировали в Центральной клинической больнице Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«На сегодня пациент находится в реанимационном отделении АО «ЦКБ» МЦ УДП. В соответствии с действующим законодательством личную и персональную информацию, касающуюся состояния пациента, мы не имеем права разглашать без согласия родственников. Прокомментировать данный вопрос не имеем возможности», — говорится в сообщении.

 

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