Болат Назарбаев в тяжелом состоянии — фонд

О состоянии здоровья Болата Назарбаева рассказали в его фонде «Салиқалы ұрпақ», передает Tengrinews.kz.
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«Настоящим сообщаем, что Болат Назарбаев находится в стабильно тяжелом состоянии и с 2015 года проходит лечение от онкологического заболевания», — сообщил Tengrinews.kz директор общественного фонда Касым Касабеков.
Ранее СМИ опубликовали фото и видео Болата Назарбаева. Со ссылкой на источники сообщалось, что состояние Болата Назарбаева оценивается как крайне тяжелое и даже критическое и «медики фактически борются за его жизнь».
На сайте общественного фонда «Салиқалы ұрпақ» Болат Назарбаев указан как создатель.
Болату Назарбаеву в марте исполнилось 69 лет.
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