Болат Назарбаев в тяжелом состоянии — фонд

О состоянии здоровья Болата Назарбаева рассказали в его фонде «Салиқалы ұрпақ», передает Tengrinews.kz.

«Настоящим сообщаем, что Болат Назарбаев находится в стабильно тяжелом состоянии и с 2015 года проходит лечение от онкологического заболевания», — сообщил Tengrinews.kz директор общественного фонда Касым Касабеков.

Ранее СМИ опубликовали фото и видео Болата Назарбаева. Со ссылкой на источники сообщалось, что состояние Болата Назарбаева оценивается как крайне тяжелое и даже критическое и «медики фактически борются за его жизнь».

На сайте общественного фонда «Салиқалы ұрпақ» Болат Назарбаев указан как создатель.

Болату Назарбаеву в марте исполнилось 69 лет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.