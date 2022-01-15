Болат Жамишев возглавил фонд «Қазақстан халқына»

Болат Жамишев возглавил общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», созданный по поручению Президента, передает Tengrinews.kz.

Задачи фонда «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»):

оказание благотворительной помощи населению Казахстана по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта;

оказание помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения;

содействие в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально уязвимых групп населения;

поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана;

оказание благотворительной помощи по иным приоритетным направлениям деятельности фонда.

Финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора.

Сообщается, что на пост председателя фонда «Қазақстан халқына» попечительским советом предложена и единогласно поддержана кандидатура Болата Жамишева. Высшим органом управления фонда «Қазақстан халқына» является общее собрание участников фонда, контролирующим органом — попечительский совет, исполнительным органом — правление, контрольным органом — ревизионная комиссия.

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