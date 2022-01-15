Болат Жамишев возглавил фонд «Қазақстан халқына»

tengrinews.kz
Болат Жамишев возглавил общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», созданный по поручению Президента, передает Tengrinews.kz.
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Задачи фонда «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»):
- оказание благотворительной помощи населению Казахстана по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта;
- оказание помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения;
- содействие в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально уязвимых групп населения;
- поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана;
- оказание благотворительной помощи по иным приоритетным направлениям деятельности фонда.
Финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора.
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