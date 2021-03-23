Более 1 100 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 1 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтверждено 234 007 случаев, из них:
- в городе Алматы – 30586 (+395),
- в городе Нур-Султан – 28409 (+161),
- в ВКО – 22650 (+29),
- в Павлодарской области – 18844 (+33),
- в Атырауской области – 18055 (+48),
- в Карагандинской области – 16938 (+91),
- в Акмолинской области – 14949 (+53),
- в ЗКО – 14399 (+61),
- в Костанайской области – 13470 (+41),
- в СКО – 12914 (+13),
- в Алматинской области – 12454 (+94),
- в городе Шымкенте – 6548 (+11),
- в Жамбылской области – 6273 (+17),
- в Актюбинской области – 4776 (+40),
- в Туркестанской области – 4434 (+8),
- в Мангистауской области – 4363 (+2),
- в Кызылординской области – 3945 (+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане — 121,
- в городе Шымкенте — 1,
- в Актюбинской области — 12,
- в Алматинской области — 23,
- в Атырауской области — 18,
- в ВКО — 12,
- в ЗКО — 62,
- в Карагандинской области — 47,
- в Костанайской области — 1,
- в Кызылординской области — 6,
- в Мангистауской области — 1,
- в Павлодарской области — 33.
Всего в стране выздоровело 212 091 человек от COVID-19.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области