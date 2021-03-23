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Более 1 100 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 234 007 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 30586 (+395),
  • в городе Нур-Султан – 28409 (+161),
  • в ВКО – 22650 (+29),
  • в Павлодарской области – 18844 (+33),
  • в Атырауской области – 18055 (+48),
  • в Карагандинской области – 16938 (+91),
  • в Акмолинской области – 14949 (+53),
  • в ЗКО – 14399 (+61),
  • в Костанайской области – 13470 (+41),
  • в СКО – 12914 (+13),
  • в Алматинской области – 12454 (+94),
  • в городе Шымкенте – 6548 (+11),
  • в Жамбылской области – 6273 (+17),
  • в Актюбинской области – 4776 (+40),
  • в Туркестанской области – 4434 (+8),
  • в Мангистауской области – 4363 (+2),
  • в Кызылординской области – 3945 (+4).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане — 121,
  • в городе Шымкенте — 1,
  • в Актюбинской области — 12,
  • в Алматинской области — 23,
  • в Атырауской области — 18,
  • в ВКО — 12,
  • в ЗКО — 62,
  • в Карагандинской области — 47,
  • в Костанайской области — 1,
  • в Кызылординской области — 6,
  • в Мангистауской области — 1,
  • в Павлодарской области — 33.

Всего в стране выздоровело 212 091 человек от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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