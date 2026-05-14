Более 1,2 миллиона цветов высадили в Костанае

В Костанае продолжаются работы по озеленению и благоустройству городских территорий. Как сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Данияр Аскаров, в этом году на улицах и в парковых зонах высажено более 1,2 миллиона однолетних цветов различных видов.
Город украшают цветами
Для оформления общественных пространств используются канны, карликовые астры, петунии, тагетес, пеларгония, катарантус, кохия, бархатцы, сальвия и другие декоративные растения.
Особое внимание уделяется созданию комфортной и эстетически привлекательной городской среды. Так, осенью прошлого года в Триатлон-парке высадили 10 тысяч луковиц тюльпанов на площади 490 квадратных метров. Здесь также появились декоративные ограждения и фотозона.
Новые газоны появятся на центральных улицах
В течение летнего сезона в городе планируется обустроить более 30 тысяч квадратных метров газонов. Работы пройдут на проспектах Абая и Аль-Фараби, а также на улицах Гоголя, Толстого и Алтынсарина.
Продолжается высадка многолетних растений
В Костанае продолжается создание цветников с многолетними растениями и рокариев. В этом году многолетние цветы планируют высадить на площади 5800 квадратных метров.
Работы охватят территорию возле ЗАГСа по улице Каирбекова, площадку в микрорайоне Аэропорт, Притобольский парк, перекресток Карбышева — Чернышевского, въездную группу на пересечении Назарбаева и Промышленной, а также другие общественные пространства города.
Более 28 тысяч квадратных метров многолетних цветников
Программа по высадке многолетних растений реализуется с 2022 года. За это время площадь таких цветников превысила 28 тысяч квадратных метров.
Кроме того, в городе высажено более 5500 кустарников живой изгороди. Они появились на проспекте Аль-Фараби, улице Фролова, в микрорайонах Юбилейный и Аэропорт, Триатлон-парке, Притобольском парке, на Привокзальной площади и других участках.
По словам специалистов, реализация этих мероприятий способствует улучшению экологической обстановки, повышению уровня благоустройства и формированию современного облика Костаная.
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