Более 1,5 млрд выделено из республиканского бюджета на доплаты костанайским врачам

Из республиканского бюджета на доплаты медицинским работникам в Костанайской области на время пандемии выделено больше полутора миллиарда тенге. Первые 51 млн тенге из этой суммы в марте получили 365 медицинских работников, среди которых немало сотрудников Скорой помощи. В апреле сумма увеличилась в 4 раза. Надбавку к зарплате получили и медперсонал Костанайской детской областной больницы, где сейчас от коронавируса лечатся 8 человек, сообщает alau.kz

В конце марта Костанайская детская областная больница открыла специальные отделения для больных коронавирусом и с подозрением на него. Чтобы держать болезнь под контролем, и не допустить распространения, как отмечает главврач больницы, для этих целей отдали здание инфекционного блока бывшей городской детской больницы. Причем, родителям разрешили лечиться вместе с детьми. Хотя с мамами или папами разрешается находиться только детям до 3 лет.

«Мы получили лицензию на инфекционную помощь для взрослых, приняли работника по взрослым, так что у ас сейчас смешанное отделение. Мы оказываем помощь мамам и детям в таком режиме работаем и сейчас»,- говорит и.о. главврача Костанайской областной детской больницы Улыкбек Асилбеков.

В апреле в этой больнице пролечили 7 детей, сейчас в отделении находятся еще 8 человек. Подключенных к аппаратам ИВЛ и больных в тяжелой форме нет, отмечает Улыкбек Асилбеков. Врачи и медицинский персонал, которые их лечат, из корпуса также не выходят. Работают через сутки, а после семидневной смены остаются на двухнедельный карантин. Бывает, что затем вновь заступают на смену.

«Мы создавали бригады: врач, медсестра, буфетчица, санитар — 4 человек. Есть нагрузка, они могут работать на 5-10 человек. Притом эти бригады, они могут отработать 158 часов, больше ты не имеешь права на одну ставку, поэтому выводишь эту бригаду, заходит другая бригада»,- пояснил Улыкбек Асилбеков.

В апреле, по словам главврача, работники Костанайской областной детской больницы, лечащих больных коронавирусоми, а это 37 человек, получили надбавки к зарплате на 14,5 млн тенге, в мае эта сумма увеличилась почти до 16 млн тенге, но выросло и количество людей — 64 человека. Улыкбек Асилбеков отметил, что есть врачи и медсестры, которые получили выплаты в 850 тыс. тенге. Правда, пока майские надбавки еще не утвердили.

Согласно официальной информации, из республиканского бюджета на доплаты костанайским врачам, пока есть больные коронавирусом, выделено 1,6 млрд тенге. За март 51 млн тенге был выплачен 365 медицинским работникам, в апреле уже 242 млн получили 1518 медиков. Цифра за май пока не известна, специальная комиссия должна принять решение по выплатам в самое ближайшее время.

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