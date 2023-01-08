Более 1,8 млн наемных работников коснулось повышение МЗП до 70 тысяч тенге

С 1 января 2023 года в целях реализации поручения Главы государства размер минимальной заработной платы (далее – МЗП) в Казахстане увеличен с 60 000 до 70 000 тенге.

В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 70 тыс. тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

В первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

Напомним, МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год законом РК «О республиканском бюджете».

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