В WhatsApp можно будет заранее выбрать дату и время отправки сообщения. Функция заработает в личных и групповых чатах, а запланировать отправку можно на срок от 10 минут до 14 дней, сообщает Blag WhatsApp.
Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно написать сообщение, нажать и удерживать кнопку «Отправить», а затем выбрать дату и время. Запланированные сообщения можно просмотреть и удалить до отправки. Получателю они придут как обычные сообщения.
Запланировать можно отправку текста, фотографий и видео. Сообщение придёт в выбранное время, даже если телефон отправителя выключен или разрядился. При этом сохраняется сквозное шифрование.
WhatsApp будет подключать функцию по всему миру постепенно, в течение ближайших недель.
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