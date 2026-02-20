Карабалыкский районный суд рассмотрел дело об умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога.

Суд установил, что 21 сентября около двух часов ночи подсудимый Ж. поджёг автомобиль потерпевшего Ш. Из-за этого владельцу был причинён значительный материальный ущерб.

Подсудимый полностью признал вину. Потерпевший просил строго его не наказывать, а государственный обвинитель — назначить четыре года ограничения свободы.

Суд учёл признание вины, раскаяние и наличие у подсудимого несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установили. Ж. назначили три года ограничения свободы с пробационным контролем на весь срок.

Гражданский иск не заявлен. Приговор не вступил в законную силу.

Что искали у сотен автомобилей у границы? МВД назвало причину проверок Вблизи автомобильных пунктов пропуска через госграницу Казахстана усилили контроль за транспортом. Проверки затронули сотни машин....