В ближайшие дни на погоду в Казахстане повлияют атмосферные фронты. По стране ожидаются дожди и снег, туман, гололёд, усиление ветра и метели.
30 ноября на востоке страны прогнозируют сильный снег, а в горных районах юго-востока — сильные осадки в виде дождя и снега.
Температура воздуха будет постепенно понижаться. В ночь на 30 ноября на западе ожидается 5–12 градусов мороза, на северо-западе, севере и в центре — 10–18, на востоке — 7–12, в горных районах — 15–20 градусов мороза. На остальной территории существенных изменений температуры не прогнозируют.
Высокая температура, судороги и пневмония: инфекционист рассказала о возможных осложнениях
Что искали у сотен автомобилей у границы? МВД назвало причину проверок
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.