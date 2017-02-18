В ближайшие дни на погоду в Казахстане повлияют атмосферные фронты. По стране ожидаются дожди и снег, туман, гололёд, усиление ветра и метели.

30 ноября на востоке страны прогнозируют сильный снег, а в горных районах юго-востока — сильные осадки в виде дождя и снега.

Температура воздуха будет постепенно понижаться. В ночь на 30 ноября на западе ожидается 5–12 градусов мороза, на северо-западе, севере и в центре — 10–18, на востоке — 7–12, в горных районах — 15–20 градусов мороза. На остальной территории существенных изменений температуры не прогнозируют.

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