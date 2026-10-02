С начала сентября в Казахстане зарегистрировали более 1,5 млн случаев ОРВИ. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого эпидсезона. За последнюю неделю выявили свыше 195 тыс. случаев — в 2,2 раза меньше, чем за ту же неделю прошлого года. Такие данные на брифинге в Службе центральных коммуникаций привела главный государственный санитарный врач страны Сархат Бейсенова, передаёт zakon.kz

Какие вирусы выявляют в Казахстане

Лабораторные исследования подтвердили 345 случаев риновирусной инфекции, 195 — бокавирусной и 189 — аденовирусной. С начала сентября также зарегистрировали 297 случаев гриппа. В 295 случаях выявили грипп A(H1N1), ещё в двух — грипп B. Летальных исходов от гриппа, по словам Бейсеновой, не зарегистрировано.

С начала 2026 года в стране зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции — в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Летальных случаев не было. По данным сентябрьского мониторинга, среди исследованных образцов преобладал вариант XFG, известный как «Стратус».

Врач-инфекционист Роза Утегенова отметила, что у некоторых пациентов в этом сезоне высокая температура держится долго даже на фоне приёма жаропонижающих. Среди возможных осложнений она назвала бронхит и пневмонию. Врачи призвали при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью и избегать самолечения.

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