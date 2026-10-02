МВД Казахстана призвало водителей и пешеходов соблюдать осторожность из-за ухудшения погоды. По данным «Казгидромета», с 26 ноября в ряде регионов ожидаются дождь, снег, усиление ветра и гололёд.

В таких условиях ухудшается видимость и управляемость автомобиля, а тормозной путь увеличивается. Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких манёвров и заранее планировать маршрут. При неблагоприятной погоде лучше отказаться от загородных поездок.

«На скользкой дороге водитель не может мгновенно остановить автомобиль. Перед выходом на проезжую часть убедитесь, что водитель вас заметил и уступает дорогу. При переходе дороги не отвлекайтесь на телефон, снимайте наушники и не ограничивайте обзор капюшоном», — напомнил начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Архат Тулегенов.

Он также сообщил, что с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года запрещено эксплуатировать автомобили без зимних шин. Они должны быть установлены на всех колёсах.

Полицейским поручено помогать гражданам, оказавшимся в трудной ситуации на дорогах.

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