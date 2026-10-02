В Житикаре создадут межрайонную многопрофильную больницу
На базе Житикаринской районной больницы планируют создать межрайонную многопрофильную больницу. Она будет обслуживать жителей Житикаринского, Камыстинского и Денисовского районов — около 70 тысяч человек.
Сейчас строят дополнительный корпус, где установят аппараты МРТ и ангиограф. Также в больнице планируют открыть кардиологический и инсультный центры, расширить отделения травматологии и реанимации.
Аслан Жаныспаев, аким Житикаринского района:
«Тепло уже дали. Сейчас остались внутренние отделочные работы. К 10 числу подрядчики, которые поставляют оборудование, уже приезжали и всё посмотрели: как его будут заносить и устанавливать. Проблемных и технических вопросов здесь нет, всё отработали».
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