В Житикаре планируют отремонтировать Дворец культуры. Текущий ремонт проведут и в школе № 2 имени Мусы Шожанова.

В районе развивается и предпринимательство. С начала года открылись шесть новых объектов торговли и общественного питания. Один из них — ресторан на 300 мест с инвестициями в 400 миллионов тенге. Здесь создано 30 постоянных рабочих мест.

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