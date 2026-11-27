Что запрещено водителям в Казахстане до 28 февраля? МВД выступило с предупреждением
МВД Казахстана призвало водителей и пешеходов соблюдать осторожность из-за ухудшения погоды. По данным «Казгидромета», с...
В Житикаре планируют отремонтировать Дворец культуры. Текущий ремонт проведут и в школе № 2 имени Мусы Шожанова.
В районе развивается и предпринимательство. С начала года открылись шесть новых объектов торговли и общественного питания. Один из них — ресторан на 300 мест с инвестициями в 400 миллионов тенге. Здесь создано 30 постоянных рабочих мест.
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