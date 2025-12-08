После реконструкции вновь открыли здание бывшей районной поликлиники в Житикаре. Почти 27 лет оно не использовалось. На ремонт и оснащение направили более 970 миллионов тенге из возвращённых государству активов. Ещё около 170 миллионов тенге на оборудование выделили из областного бюджета.

В поликлинике предусмотрены отделения для взрослых и детей. Обновили входные группы, для детского отделения сделали отдельный вход. Здесь смогут принимать более 200 человек в день.

Ерлан Аяганов, директор Житикаринской районной больницы:

«Многие наши жители, наши сотрудники долгие годы ждали данную поликлинику. Сейчас мы полностью оснастили её современным востребованным медицинским оборудованием. Вчера также завершили монтаж рентген-оборудования. Весь спектр диагностических услуг будем оказывать в новой поликлинике».

В регионе за последние четыре года построили 34 медицинских объекта. В этом году на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения направили более 12,5 миллиарда тенге.

Кумар Аксакалов, аким Костанайской области:

«В сфере здравоохранения проводится большая работа. Только в Житикаре появляется новая поликлиника. В целом за последние четыре года в области построено 34 новых медицинских объекта. Значительные средства выделяются и на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Только в этом году на эти цели направлено более 12,5 миллиарда тенге».

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