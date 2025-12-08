В Костанайской области прогнозируют осадки, преимущественно снег, низовую метель и гололёд. Ночью 27 ноября и утром на западе, севере и востоке региона ожидается туман.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 15–20 м/с. На западе, севере и востоке области порывы достигнут 23–28 м/с, ночью временами — 30 м/с и более. Ночью температура опустится до 1–6 градусов мороза, днём ожидается от −4 до +1 градуса.
В Костанае будет облачно. Ожидаются осадки преимущественно в виде снега, низовая метель и гололёд. Скорость юго-западного ветра составит 15–20 м/с. Ночью прогнозируют 2–4 градуса мороза, днём — от −2 до 0 градусов.
83 метра за три секунды без контроля: полиция предупредила об опасности микросна за рулём
Какие купюры выведут из обращения в Казахстане в 2027 году
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.