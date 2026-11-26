В Казахстане рассказали, сколько можно получить за информацию о коррупционных правонарушениях. В 2025 году денежные вознаграждения получили 61 человек на общую сумму 24 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили 26 ноября в Службе по противодействию коррупции КНБ, размер выплаты зависит от тяжести правонарушения:

административное правонарушение — 129 750 тенге;

преступление небольшой тяжести — 173 000 тенге;

преступление средней тяжести — 216 250 тенге;

тяжкое преступление — 302 750 тенге;

особо тяжкое преступление — 432 500 тенге.

Если сумма взятки или причинённого ущерба превышает 1 000 МРП (4 325 000 тенге), заявитель может получить 10% от этой суммы.

Максимальное вознаграждение составляет 4 000 МРП, или 17,3 млн тенге в 2026 году.

Для получения выплаты необходимо дождаться вступления судебного акта в законную силу и подать соответствующие документы.

«Сообщили о взятке, вымогательстве, другом нарушении. Факт подтверждения: приговор или постановление суда вступило в силу. Подайте заявление – удостоверение личности плюс справка из банка о счете в тенге. Решение комиссии СПК КНБ – до 15 рабочих дней. Деньги на ваш счет поступят в течение месяца после приказа», – пояснили в ведомстве.