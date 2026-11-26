Как пояснили 26 ноября в Службе по противодействию коррупции КНБ, размер выплаты зависит от тяжести правонарушения:
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административное правонарушение — 129 750 тенге;
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преступление небольшой тяжести — 173 000 тенге;
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преступление средней тяжести — 216 250 тенге;
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тяжкое преступление — 302 750 тенге;
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особо тяжкое преступление — 432 500 тенге.
Если сумма взятки или причинённого ущерба превышает 1 000 МРП (4 325 000 тенге), заявитель может получить 10% от этой суммы.
Максимальное вознаграждение составляет 4 000 МРП, или 17,3 млн тенге в 2026 году.
Для получения выплаты необходимо дождаться вступления судебного акта в законную силу и подать соответствующие документы.
«Сообщили о взятке, вымогательстве, другом нарушении. Факт подтверждения: приговор или постановление суда вступило в силу. Подайте заявление – удостоверение личности плюс справка из банка о счете в тенге. Решение комиссии СПК КНБ – до 15 рабочих дней. Деньги на ваш счет поступят в течение месяца после приказа», – пояснили в ведомстве.
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