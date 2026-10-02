Органы прокуратуры Казахстана выявили 13 нарушений выборного законодательства в ходе подготовки к внеочередным выборам депутатов маслихатов, назначенным на 29 ноября. Семь случаев связаны с агитацией в запрещённый период. Виновных привлекли к административной ответственности.
Предвыборная агитация должна завершиться в 00:00 28 ноября. В день, предшествующий голосованию, и в день выборов — 28 и 29 ноября — любая агитация запрещена. Ранее размещённые агитационные материалы можно оставить на прежних местах, однако выводить их на главные страницы интернет-ресурсов нельзя.
Также запрещено фотографировать или снимать на видео заполненный бюллетень и распространять такие материалы в день голосования. За агитацию в запрещённый период предусмотрены штрафы от 15 до 35 МРП — в зависимости от категории нарушителя.
Генпрокуратура напоминает и о запрете публиковать результаты опросов, прогнозы итогов выборов и другие связанные с выборами исследования в течение пяти дней до голосования и в день выборов. Опросы в помещении или пункте для голосования проводить нельзя.
Ведомство призвало участников избирательного процесса соблюдать законодательство и воздерживаться от противоправных действий.
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