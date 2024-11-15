Вблизи автомобильных пунктов пропуска через госграницу Казахстана усилили контроль за транспортом. Проверки затронули сотни машин. Об этом 27 ноября сообщили в МВД.

В ведомстве пояснили, что выявляют автомобили с незаконно установленными дополнительными топливными баками. Рейды проводят, чтобы снизить риск тяжёлых ДТП и пресечь нелегальный вывоз горюче-смазочных материалов из страны.

С начала года полиция обнаружила 634 факта незаконной установки таких баков. Ещё два случая выявили за последние сутки.

В МВД призвали водителей соблюдать закон и не подвергать опасности себя и других ради теневого заработка.

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