В Костанайской области Генеральная прокуратура привела два примера вовлечения молодых людей в онлайн-наркоторговлю. В Житикаре 19-летнюю девушку приговорили к семи годам лишения свободы, а в Рудном двоих 21-летних молодых людей подозревают в работе закладчиками.

По данным Генпрокуратуры, жительница Житикары выполняла функции «складмена» интернет-магазина по продаже наркотиков. При задержании у неё изъяли около 400 граммов синтетических наркотиков. Суд признал девушку виновной и приговорил её к семи годам лишения свободы.

В Рудном задержали двоих 21-летних молодых людей, которых подозревают в работе закладчиками на интернет-магазин. По данным ведомства, у них обнаружили около 700 граммов синтетического наркотика α-PVP.

В Генпрокуратуре также рассказали о случае в Алматы. Там по подозрению в хранении наркотиков с целью сбыта и размещении их в тайниках задержали трёх девочек в возрасте 12, 14 и 15 лет.

Представитель Генеральной прокуратуры РК Саян Абденов объяснил, как правоохранительные органы устанавливают личности участников наркосетей.

«Посещение наркомагазинов, переписка с их администраторами, получение заданий и финансовые операции оставляют цифровые следы, позволяющие правоохранительным органам устанавливать личности закладчиков и курьеров, выявлять их связи и отслеживать движение денежных средств. Даже использование псевдонимов и поддельных аккаунтов не мешает установить причастность к преступной деятельности. При этом современные технологии помогают выявлять участников наркосетей и выходить на организаторов преступного бизнеса».

С начала года с помощью системы «Кибернадзор» в Казахстане выявили и заблокировали свыше 10 тысяч материалов с признаками пропаганды наркотиков, включая более шести тысяч интернет-магазинов. Кроме того, правоохранительные органы заблокировали более 619 тысяч дропперских счетов и наложили арест на преступные доходы на сумму свыше 2,5 млрд тенге.

В Генпрокуратуре предупредили, что обещания быстрого заработка используют для вовлечения молодёжи в наркосбыт, а работа курьером или закладчиком может обернуться лишением свободы.

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